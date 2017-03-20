Earl Clark’dan taraftara teşekkür

Galatasaray Odeabank karşısında attığı 24 sayıyla maçın en skorer ismi olan Earl Clark, karşılaşma sonrasında müthiş bir mücadele olduğunu belirterek, “Taraftarlarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Galatasaray Odeabank karşısında oynadığı oyun ve attığı 24 sayıyla galibiyetin mimarlarından olan Earl Clark, karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD’li oyuncu, müthiş bir mücadele olduğunu ifade ederek, “Müthiş bir oyun ve müthiş bir mücadele oldu. Bizim amacımız sahaya çıkıp her şeyimizi vermekti. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş bir karşılaşma oldu. Kazandığımız için mutluyum” dedi.

“İlk kez ABD dışında oynuyorum”

Sahada kendi oyununu oynadığını söyleyen Clark, “Ben sadece çıkıp kendi oyunumu oynamaya çalışıyorum ve elimden geldiğinde agresif oynamaya çalışıyorum. İlk kez ABD dışında oynuyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün özellikle son periyotta arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu, boş şutlar çıkarmamı sağladı” diyerek sözlerini noktaladı.