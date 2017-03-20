Elazığspor’da keyifler yerinde

Elazığspor’da üst üste alınan 3 galibiyetle moraller yükselirken, bu karşılaşmalarda 11 gol atan bordo-beyazlı oyuncular dikkatleri üzerilerine çekti. Teknik Direktör Bayram Bektaş, bu periyotta önemli galibiyetler aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, son 3 haftada karşılaştığı Göztepe'yi 5-2, Bandırmaspor'u 2-1 ve son olarak Adana Demirspor'u 4-2'lik skorlarla geçerek, düşme potasında tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Takımın son haftalardaki gollü galibiyetlerini değerlendiren Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Sayısız pozisyona giriyorduk ama değerlendiremiyorduk. Artık golleri atmaya da başladık. Hem de rakibe fazla pozisyon şansı tanımadan üç önemli galibiyet aldık” dedi.

“İki kanadımız da çalışmaya başladı”

Futbolcuların bireysel performanslarına da vurgu yapan Bektaş, “Bu kadar pozisyona girmemizde Youssef'in de payı büyük. Eskiden sadece Tom'un olduğu kanadı kullanabiliyorduk, şimdi ise Youssef ile birlikte sol kanadı da kullanıyoruz. İki kanadımız da çalışmaya başladı. Yapılan ortalarda Kehinde'yi topla buluşturabiliyoruz. O da gollerine devam ediyor. Son Adana Demirspor maçında Hamidou Traore'nin güzel golleri oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Kart sınırındaki oyuncuların çokluğuna dikkat çeken Bektaş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında Tom ve Çağrı'nın sahada olamayacağını belirterek, onların yerine oynayacak oyuncuların da görevlerini en iyi şekilde yapacağından şüphesinin olmadığını söyledi.

TFF 1. Lig'de geride kalan 25 hafta sonunda rakip fileleri 32 kez havalandırmayı başaran bordo-beyazlı ekip, 28 puanla 12. sırada bulunuyor.