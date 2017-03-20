Ersan İlyasova New York Times’ın manşetinde!

New York Times gazetesi Ersan İlyasova’yımanşetine taşıdı. ‘Take charge’ denilen hücum faul alma istatistiğinde şu anda NBA lideri konumunda olan milli basketbolcumuz, rekor için gün sayıyor.

ABD'nin en prestijli gazetelerinden New York Times'te Scott Cacciola imzasıyla yayımlanan bir makalede, NBA'deki temsilcilerimizden Ersan İlyasova'nın ilginç bir rekor kırmaya hazırlandığı gündeme getirildi. Milli basketbolcumuz ‘take charge' denilen hücum faul alma istatistiğinde 33 ile şu anda NBA lideri konumunda ve bu alanda rekor kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kayıtlara göre tüm zamanların hücum faul alma rekoru, 2011-2012 sezonundaki 41 sayısıyla Nick Collison'ın elinde.Bu sezon takasla Atlanta Hawks'a geçen ve yeni takımına ısınmaya çalışan ‘Türk Şimşeği' lakaplı Ersan'ın rekoru kırabilmesi için geri kalan 13 maçta en az 9 tane hücum faul alması gerekiyor.

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Milli oyuncumuz ile ilgili makalede hücum faul almanın I.Q'su yüksek, akıllı oyunculara göre bir iş olduğu vurgulandı.