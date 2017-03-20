Fenebahçe eksik çalıştı

Fenerbahçe milli takıma gönderdiği 9 futbolcudan yoksun idman yaptı

Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’ndeki üst sahada gerçekleştirilen ve saat 12.00’de başlayan çalışma, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına 21 Mart salı günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.