Fenerbahçe yönetiminden radikal karar!

Fenerbahçe, yeni sezonda ekonomik ve sportif anlamda yeniden yapılanmaya gidecek.

Yeni sezonda Fenerbahçe'de, oyuncu ücretlerinde üst limit belirlenecek ve yeni transferlerde de bu rakamın üzerine çıkılmayacak. Böylece UEFA FFP kıskacında olan Kanarya'da finansal açıdan disiplin yakalanacak. Aykut Kocaman döneminde Kuyt transfer edilmiş ve Hollandalı yıldızın aldığı 2 bin 850 Euro, üst sınır olarak belirlenmişti. Yönetim, yeni sezonda kadroya katacağı maliyeti uygun ve genç oyuncular için şimdiden görüşmelere başladı.

Fenerbahçe`de yine yeni yeniden Robin van Persie krizi! Fenerbahçe yönetimi ile Robin van Persie arasında yeni bir kriz daha doğdu. Sarı-lacivertliler, yıllık 6 milyon Euro maliyeti olan Hollandalı yıldızı Çin Ligi'ne satıp yüksek bonservis bedeli elde etmek istiyor. Robin van Persie ise eski kulübü Feyenoord'a düşük bir rakamla dönmek için ısrarcı. İlgili Haberi Oku

KJAER’E YAKIN TAKİP

Öte yandan Fenerbahçe’de Volkan Şen, İsmail,Mehmet Topal, Şener, Skrtel, Kjaer, Sow ve Neustadter, milli takımlarının kampına katıldı. Babasının cenazesi için ülkesinde bulunan Lens ise ülkesinden direkt Hollanda Milli Takım kampına gidecek. Sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giymeyen Kjaer ile ilgili Danimarka Milli Takımı sağlık heyetiyle temasa geçen Fenerbahçe, tecrübeli stoperi yakından takip edecek.