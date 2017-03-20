Fenerbahçe’de yine yeni yeniden Robin van Persie krizi!

Fenerbahçe yönetimi ile Robin van Persie arasında yeni bir kriz daha doğdu. Sarı-lacivertliler, yıllık 6 milyon Euro maliyeti olan Hollandalı yıldızı Çin Ligi’ne satıp yüksek bonservis bedeli elde etmek istiyor. Robin van Persie ise eski kulübü Feyenoord’a düşük bir rakamla dönmek için ısrarcı.

Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle eli kolu bağlı olan Fenerbahçe, gelecek sezon yıldızlarını satıp kendisine bonservis bütçesi oluşturmak istiyor. Sarı- lacivertliler, bu doğrultuda Robin van Persie'yi, Çin Ligi ekiplerinden Hebei Fortune ya da Tianjin'e satıp ciddi bir bonservis bedeli elde etmenin peşinde. Hollandalı yıldızın hedefi ise kariyerini Avrupa'da oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde mücade edecek bir takımda sonlandırmak. Robin van Persie'nin, profesyonel kariyerine başladığı kulüp olan Feyenoord ile görüştüğü ortaya çıktı. Bu transferin önündeki en büyük engel ise Hollandalı yıldızın hem aldığı yüksek yıllık ücret hem de Fenerbahçe ile 2018 Haziran'a kadar olan sözleşmesi. RVP, Feyenoord için önemli bir ücretten fedakârlık yapacak ancak sarı-lacivertliler, beklediği bonservis bedeli konusunda taviz vermiyor.

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KAFASINDA BİTİRMİŞ

Fenerbahçe’de Van Persie, yedek kaldığı için mutsuz ve antrenmanlarda da isteksiz bir görüntü sergiliyor. Yedek kalmasından dolayı da dizinde ve kasığındaki ağrıları gerekçe göstererek idmanlarda kontrollü olarak çalışıyor, kendisini zorlamıyor. Ligi kafasında bitirmiş gibi hareket eden Hollandalı yıldız için Fenerbahçeli yöneticiler, “Kulübün menfaatleri doğrultusunda bir para getir ve git” tutumunda… Fenerbahçe, Robin van Persie, Kjaer, Stoch, Wiel, Emenike ve Fernandao'yu satarak gelecek sezon yapılacak transferler için en az 25 milyon Euro'luk kaynak oluşturmayı hedefliyor. Bu rakamın önemli bir bölümü Lens'in bonservisinin alınması için kullanılacak.