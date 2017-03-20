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19 Mart 2017 16:01
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
3 - 3
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MAÇ ÖZETİ
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Ferudun Tankut: Fenerbahçe’yi de yeneceğiz

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Fenerbahçe'yi de yenerek bir sezon içinde dört büyük takımı yenmeyi hedeflediklerini söyledi.
13:3120 Mart 2017
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Ferudun Tankut: Fenerbahçe’yi de yeneceğiz

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, pazar günü Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kalarak 5 maç aradan sonra deplasmanda puan alıklarını söyledi.

Başkan Feridun Tankut, “Deplasmanda puan alamıyorduk. Uzun bir aradan sonra deplasmanda 1 puan da olsun almış olduk. Seyir zevki yüksek bir futbol oynandı. Sezonun en iyi futbollarından biri bu maçta oynandı. Her 2 takımı da kutluyorum. Muhteşem oynadık” dedi.

Başkan Tankut, lige verilecek 1 hafta aranın ardından kendi sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı konusunda da şunları söyledi:

“Sahamızdaki maçların hepsini kazanmak için oynuyoruz. Fenerbahçe’yi yenerek üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı ve Trabzonspor'u yendik. Fenerbahçe'yi de yenerek dört büyük takımlara karşı aldığımız sonuçlarla gündem yaratmış olacağız.”

Etiketler
Fenerbahçe Ferudun Tankut Karabükspor
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