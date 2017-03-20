Ferudun Tankut: Fenerbahçe’yi de yeneceğiz

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, Fenerbahçe'yi de yenerek bir sezon içinde dört büyük takımı yenmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut, pazar günü Medipol Başakşehir ile 3-3 berabere kalarak 5 maç aradan sonra deplasmanda puan alıklarını söyledi.

Başkan Feridun Tankut, “Deplasmanda puan alamıyorduk. Uzun bir aradan sonra deplasmanda 1 puan da olsun almış olduk. Seyir zevki yüksek bir futbol oynandı. Sezonun en iyi futbollarından biri bu maçta oynandı. Her 2 takımı da kutluyorum. Muhteşem oynadık” dedi.

Başkan Tankut, lige verilecek 1 hafta aranın ardından kendi sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçı konusunda da şunları söyledi:

“Sahamızdaki maçların hepsini kazanmak için oynuyoruz. Fenerbahçe’yi yenerek üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı ve Trabzonspor'u yendik. Fenerbahçe'yi de yenerek dört büyük takımlara karşı aldığımız sonuçlarla gündem yaratmış olacağız.”