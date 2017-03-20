Fikret Orman’dan Dursun Özbek’e transfer mesajı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Futbol Zirvesi'nde konuşma yaptı. UEFA'nın finansal kurallarına değinen Orman, Galatasaray'a da mesaj yolladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso hakkında konuştu. Kendisinin Beşiktaş başkanı seçildikten sonra ilk görüşmesini yaptığı kişi olduğunu belirtirken şunları söyledi:

“Bu güzel organizasyonu düzenleyen herkesi tebrik ederim öncelikle. Ben bu yıl 6 gün sonra 5. Yılımı dolduracağım başkanlıkta. Seçildiğim dönem de ilk ziyaret ettiğim insan UEFA’dan Andrea Travers oldu. O dönem çok borçlarımız vardı Beşiktaş olarak. Bizde onun sorununu yaşadık bir dönem. İşin özü aslında çok basit gelirinden fazla harcama yapmayacaksın. Taraftarına hava olsun diye maddi gücünü aşan transferler yapmayacaksın böylece haksız rekabette yaratmazsın. Bunlar bizim yapmamız gerekenler. Birde futbol ailesi olarak yapmamız gerekenler var. Öncelikle Türk futbolundaki rekabeti arttırmak lazım, taraftarımızı statlara daha fazla gelmesi gerekiyor bunu sağlamak lazım. Ligimizin Avrupa’da da izlenebilir bir lig yapmamız lazım. Herkes tabii ki rekabeti sahada yapacak. Ama ortak menfaatlermiz olarak da birlikte de çalışmamız gerekiyor”

Süper Lig’de rekabettin artması gerektiğini belirten başkan Orman “Bu sene Medipol Başakşehir’in performansından çok mutluyum Her sene aynı takımların şampiyonluğu insanları sıktı. Kuvvetli bir Trabzonspor ya da Başakşehir Türkiye’nin gereksinimi olan takımlar. Yani her sene ligi 3 takım oynamanın dünya nezdinde gerçekliği kalmıyor. Rekabeti arttırmamız lazım ligimizde” şeklinde konuştu.

UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso “Türkiye sürekli transferde zarar eden bir lige sahip. Alman takımlarında yüzde 52 olan maaş oranı Türk takımlarında ise yüzde 80. Yani transfer sonuçları da iyi tablo çizmiyor” şeklinde konuşurken, “Güçlü lig ve güçlü kulüplere sahip olmanın önemi” başlıklı panelde Fikret Orman, karşısında oturan Dursun Özbek’e “Bu zamana kadar hep al, aldaydık ama artık sat sat dönemi başladı bizim için. Dursun Başkan parayı bulursa O’na da oyuncu satarız. Bundan sonra Andrea Travers’ı yaşadaığımız finansal sorunlar için değil bir dost ziyareti yapmak için gitmek istiyoruz” diye konuştu.