Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
18 Mart 2017 19:03
TRABZONSPOR
2 - 0
GALATASARAY
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray Nazifoğlu’nu KAP’a bildirdi

Galatasaray, Levent Nazifoğlu'nun yönetim kurulu üyeliğinden istifasını KAP'a bildirdi.
16:2720 Mart 2017
0
Galatasaray Nazifoğlu’nu KAP’a bildirdi

Galatasaray Sportif AŞ. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na “Yönetim Kurulu Üyemiz Levent Nazifoğlu İstifası Hakkında” başlıklı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Levent Nazifoğlu 20.03.2017 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Etiketler
galatasaray Levent Nazifoğlu
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER