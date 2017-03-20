Galatasaray Nazifoğlu’nu KAP’a bildirdi

Galatasaray, Levent Nazifoğlu'nun yönetim kurulu üyeliğinden istifasını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na “Yönetim Kurulu Üyemiz Levent Nazifoğlu İstifası Hakkında” başlıklı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Levent Nazifoğlu 20.03.2017 tarihi itibariyle, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu’nun 363 üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”