Galatasaray’da büyük çöküş!

Yokları oynadığı Trabzon deplasmanından 2-0’lık kayıpla dönen Galatasaray, bitime daha 9 hafta varken ilk iki yarışında bile adeta havlu attı. Gelecek için de hiç umut vermeyerek taraftarını kahreden sarı-kırmızılı takıma Igor Tudor da ilaç olamadı.

Büyük hayal kırıklığı yaşadığı bir sezon geçiren Galatasaray, Avrupa mesaisi de olmadığı halde daha bitimine 9 hafta bulunan Süper Lig'in zirvesi bir yana, Şampiyonlar Ligi bileti demek olan ilk iki yarışının da uzağında kaldı. Son olarak tel tel döküldüğü Trabzon'da 2-0 yenilen Galatasaray, taraftarını kahretmeyi sürdürdü. Yönetimin, Riekerink'in yerine kan değişimi umuduyla takımın başına Igor Tudor'u getirmesi de dertlere şifa olamadı. Sarı- kırmızılılar, Hırvat teknik adam yönetiminde 5 lig maçında iniş-çıkışlı performansıyla sadece 7 puan (2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik) toplayabilirken, sahadaki kötü görüntüsüyle gelecek için yine umut vermedi.

Levent Nazifoğlu giderayak bombaladı: Galatasaray`da maskeli balo oynanıyor Galatasaray'dan istifa eden Levent Nazifoğlu, ayrıldıktan sonra bombaladı! Nazifoğlu, “Galatasaray'da maskeli balo oynanıyor ve ben bu maskeyi takmayacağım. Kötülüklerle baş edemedim. Aileme vakit ayıracağım. Kimse benim istifamı benden istemedi. Kendi isteğimle istifa ettim” diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Takımın beyni olması beklenen Wesley Sneijder, teknik direktör değişiminden bu yana kayıpları oynuyor. Hollandalı yıldız, Tudor yönetiminde, 3 maça çıkarken herhangi bir skor katkısı sağlayamadı, iki maçı da sakatlık nedeniyle kaçırdı. Sneijder, son olarak ocak ayında Riekerink yönetiminde çıkılan Akhisar karşılaşmasında yaptığı 3 asistten bu yana suskun. Bu sezon 24 maçta 3 gol ve 13 asistle oynayan 32 yaşındaki futbolcu, kötü performansının yanı sıra yüksek ücreti nedeniyle de gönderilecekler listesinin başında yer alıyor. Sezona Beşiktaş'ı penaltılarda geçip Süper Kupa zaferiyle başlayan Galatasaray, ligde ise derbilerde döküldü. Trabzonspor'a 2 kez kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de, evinde Beşiktaş'a boyun eğdi. Ezeli rakipleri karşısında sadece deplasmandaki Beşiktaş randevusunda 2-2'lik sonuçla 1 puan çıkarabildi.

Sezon başından beri hem Riekerink hem Tudor dönemlerinde sürekli duran top çalışan sarıkırmızılılar, yine de başını çok yakan bu kanayan yarasına engel olamıyor. Cimbom, son olarak Trabzon karşısında da ilk golde duran topa ‘dur' diyemedi ve bu şekilde topu ağlarında gördüğü maçlarda puan kaybı yaşamaya devam etti. HEM defans hattında hem de takım savunmasında bu sezon bir türlü futbolun gerçeklerini uygulayamayan Galatasaray, ligin son 6 haftasında da kalesini rakibin toplarına kapatamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu periyotta toplam 10 gol yerken 8 kez fileleri sarsabildi.