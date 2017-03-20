Galatasaray’dan gitti İtalya’ya damga vurdu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Dzemaili, Chievo'ya attığı goller ile maça damga vurdu.

30 yaşındaki futboclu, İtalya Serie A’nın 29. haftasında takımı Bologna’nın evinde Cheivo ile oynadığı mücadeleye ilk 11’de başladı.

40. dakikada Chievo’lu Lucas Castro’nun golüyle geriye düşen Bologna, 61’de Simone Verdi ile eşitliği yakaladı. Bu golün ardından 72. ve 90. dakikalarda sahne alan Dzemaili, attığı iki golle skoru 3-1’e taşıyarak maçın kaderini etkiledi.

Son saniyelerde de Federico Di Francesco, Chievo ağlarını sarsarak mücadelenin skorunu tayin etti.

Bologna, Dzemaili’nin iki gol atarak yıldızlaştığı mücadelede Chievo’yu 4-1 mağlup etti.

Öte yandan Dzemaili, bu sezon Bologna formasıyla çıktığı 29 resmi karşılaşmada 9 gol ve 2 asiste imza attı.