Kartal uçamadı

Avrupa kupalarında çeyrek finale kalan Kartal'ın rakibi Fransa temsilcisi Lyon oldu. Kupanın favorisi gösterilen Lyon'a övgüler düzülürken; ligde 18 puan fark yemiş ve aldığı 10 mağlubiyet ile liginde 4. olduğu göz ardı ediliyor. Yenilmeyecek takım olmadığı gibi elenmeyecek takım da yoktur.

Yine haftanın son karşılaşmasında lider sahne alıyor ve yine arkasındaki üç takipçisi puan kaybetti. Avrupa ligi morali ile rakiplerle puan farkını açmak için Antalyaspor iyi bir fırsat olarak görünüyor. Marcelo'nun sakatlığının geçmesi ile defans 4'lüsü klasik haline döndü. Beklediğimiz forvet kim sorusu Aboubakar olarak neticelendi ve Kartal, Şenol hocanın ideal ve yorgun 11'i ile sahada.

Her çalıştırdığı takımda Beşiktaş'ı en iyi analiz eden hocalardan biri olan Rıza Çalımbay, yine dersini iyi çalışmıştı. Orta sahasını kalabalık tutarak Beşiktaş'ın pas trafiğini kesti ve Aboubakar ile Talisca'ya yakın oyuncu bulundurarak Kartal'ın hücum etkinliğini zayıflattı. Karşı taktik ancak 30. dakikadan sonra etkili oldu. Oyuncuların yer değiştirmesine, hareketlenmeleri de eklenince oyun üstünlüğü sağlandı. Fakat ligde UEFA'yı düşünen Eto'o'lu Antalya ilk yarıda gol yememeyi başardı.

2. yarıya Antalyaspor etkili başladı. Bunun üzerine Şenol Güneş oyuna müdahale etti. Quaresma'nın yerine Cenk ve Talisa'nın yerine Necip'i alarak takımın direncini arttırmayı düşündü. Kalecinin ceza sahası dışında hızlı degaj yapmasını engellemek isteyen Aboubakar, ikinci sarı kartı gördü! Beşiktaş yine 10 kişi kaldı. Ardından hakemin faul bile çalmadığı pozisyonda Adriano sedye ile oyunu terk etti. Avrupa yorgunu Beşiktaş 10 kişi kalmasına karşın dik duruş sergileyerek yıldızlaşan Fabri ile bu zorlu haftada Mete Kalkavan'a rağmen puan çıkarmasını bildi.