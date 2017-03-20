Kemal Özdeş final istiyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, kupada oynayacakları Çaykur Rizespor maçını kayıpsız geçmek istediklerini söyleyerek, “Kasımpaşa bir vizyon kulübü. Her gün biraz daha gelişiyoruz. Şimdi de kupada final oynama hedefimiz var” dedi.

Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl ikincisi düzenlene Futbol Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bütün futbol ailesinin bir araya geldiği bir ortam. Çok güzel ve verimli geçiyor. Cumhurbaşkanımızın tesisleşme ve alt yapıyla ilgili önemli tespitleri oldu. Takımlarda Türk futbolcularımızın daha fazla süre alması konusunda temennileri oldu. Ben de buna katılıyorum. Yapılan bu tesisler nitelikli hale getirilmeli. Belki yabancı konusu tartışılabilir hale gelir” şeklinde konuştu.

“Kasımpaşa bir vizyon kulübü”

Takımı devraldığında ligin henüz başında olduklarını ve sadece 1 puanları olduğunu hatırlatan Özdeş, “Yavaş yavaş hem birbirinizi tanıyıp hem de oyuncuları kulübe ait hissettirdiğinizde her geçen gün oyunumuz ve sonuçlar düzeliyor. Şimdi de sistemimiz oturdu. Sekiz maçtır kaybetmiyoruz. Futbolcularımın enerjileri çok üst düzeyde. Aynı zamanda kupada da ilerliyoruz. Her hafta bir basamak tırmanmaya devam ettik. Şimdi beşinci ve altıncılığa ulaşabilir miyiz diye düşünüp bunun için mücadele ediyoruz. Kupada da final oynamak istiyoruz. Tabii ilk önce Rize engelini geçmeliyiz. Kasımpaşa bir vizyon kulübü. Bugün Başakşehir çok önemli işler yapıyor. Biz de o kapasiteye sahibiz. Umarım en kısa zamanda Avrupa'ya oynayan bir takım oluruz” ifadelerini kullandı.