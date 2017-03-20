Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın oğlundan skandal paylaşım!

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan’ın oğlu Burhan Şan’ın, Konyaspor taraftarlarına yönelik sosyal medya hesabından “İt ürür kervan yürür” paylaşımı tepki topladı.

Konyaspor taraftarı, yönetim kuruluna seçilen ve sonradan Galatasaray tribün gruplarının etkili isimlerinden olduğu ortaya çıkan Mehmet Ali Gökhan'ın listede yer almasına tepki göstermişti. Kulüp Başkanı Ahmet Şan'ın oğlu Burhan Şan'ın yakın arkadaşı olduğu için yönetime seçildiği iddia edilen Mehmet Ali Gökhan'ın istifasını isteyen taraftara Burhan Şan sosyal medyadan “İt” benzetmesi yaptı.

Konyaspor`a Galatasaraylı yönetici Konyaspor'un Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna seçilen Mehmet Ali Gökhan'ın Galatasaray taraftarı olduğu ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Burhan Şan, sosyal paylaşım sitesinde Mehmet Ali Gökhan ile birlikte çekindiği fotoğrafın üzerine “İt ürür kervan yürür mü neydi”, “Mehmet Ali Bey diyeceksiniz” yazarak paylaştı. Nalçıcılılar Taraftar Derneği yaptığı açıklamada yöneticiyi istifaya, Burhan Şan'ı da özür dilemeye çağırdı. Açıklamada, “Galatasaraylı kimliğiyle öne çıkan ve yeni yönetimde görev alan Mehmet Ali Gökhan’ın istifasını talep etmekle birlikte, Ahmet Şan’ın oğlu Burhan Şan’ı da Konyaspor taraftarlarını ve yerel medyayı hedef alan talihsiz paylaşımından dolayı özre davet ediyoruz” denildi.

Yerel bir gazeteye açıklamada bulunan Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan ise, Galatasaraylı yönetici olayının amacını aşan, hedef saptırma, bir algı operasyonu olduğunu savundu Şan, “Biz, o arkadaşı avukat olduğu için yönetime aldık. Bugüne kadar Konyaspor'da başkanlık yapmış, başkan yardımcılığı yapmış Beşiktaşlılar Derneği Başkanı, Fenerbahçeliler Derneği Başkanı birçok insan görev aldı. Burada hedef saptırılıyor” dedi.