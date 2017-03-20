Levent Nazifoğlu giderayak bombaladı: Galatasaray’da maskeli balo oynanıyor

Galatasaray'dan istifa eden Levent Nazifoğlu, ayrıldıktan sonra bombaladı! Nazifoğlu, “Galatasaray’da maskeli balo oynanıyor ve ben bu maskeyi takmayacağım. Kötülüklerle baş edemedim. Aileme vakit ayıracağım. Kimse benim istifamı benden istemedi. Kendi isteğimle istifa ettim” diye konuştu.

İlk olarak Antalya deplasmanında yakın arkadaşı Ayhan Akbin'i de takımla birlikte götürdüğü için yönetici Alper Narman ile tartışan Levent Nazifoğlu, dün Galatasaray'dan istifa etti. Trabzon maçında takımla birlikte olmayan Nazifoğlu, Narman ile yaşadığı olayları Başkan Özbek'e anlattı ancak beklediği desteği bulamadı. Yakın çevresine Narman'ın, Başkan Özbek'i doldurduğunu ifade eden Nazifoğlu, ayrıldıktan sonra sert açıklamalarda bulundu.

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Ayrılığın ardından, isim vermeden taraftardan sorumlu yönetici olan Alper Narman'a da yüklenen Nazifoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Her gün yalanlarla uğraşmaktan yoruldum. Galatasaray'da maskeli balo oynanıyor ve ben bu maskeyi takmayacağım. Kötülüklerle baş edemedim. Kimse benim istifamı benden istemedi. Hür irademle aldığım karardır. Serdar Aziz transferini yönetim olarak yaptık. Başkan Dursun Özbek'i korumak için üstlendim. Bu yaşanan olaylardan taraftar ders almalı. Umarım Galatasarayımızı korumaya alırlar. Kendi şahsi çıkarlarını değil, şahsi egolarını değil, kulübün çıkarlarını ön plana alırlar. Dursun Başkan Galatasaray'ı düze çıkaracak karaktere sahip bir başkan. Dürüstlüğüne kefilim. Ancak rahat bırakılmalı. Özellikle dış etkenlerden etkileniyor. Kırgınlığım yok. Yönetimden 2 isim başkanı zor durumda bırakıyor. Artık köşeme çekilip taraftar olarak Galatasaray'ı izleyeceğim.”