Medipol Başakşehir video hakem gelmezse maçlara çıkmayacak

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, gelecek sezon video hakem uygulamasına geçilmemesi durumunda lige başlamanın bir anlamı olmadığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir evinde Karabükspor ile 3-3 berabere kaldı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, video hakemin uygulamasının gelmemesi halinde yeni sezonda lige başlamayacaklarını söyledi. Gümüşdağ, “Son 9 haftaya girdik. Maçlar oldukça yüksek tansiyonlu geçiyor. Karabük maçında bir kez daha gördük. Video hakem olmazsa olmaz… Son dakikada penaltımız verilmedi. Ama bunu kime anlatalım bilmiyoruz. Penaltı olduğunu onlarda kabul ediyor. Ama iki puan gitti. Bunlara üzülüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Avcı: Rakibe geçişler verdik Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Zaman zaman kopukluklar yaşadık. Rakibe geçişler verdik” dedi. İlgili Haberi Oku

ADALET İÇİN

Adaletin sağlanmasını istediklerini ifade eden Gümüşdağ, “Video hakemin devreye girmesi gerekiyor. Ben gördüm, herkes gördü. Ama hakem vermedi. Nisan ayında başlangıç yapıyoruz. Video hakem uygulaması başlamazsa, gelecek sezon bu lige başlamaya gerek yok. Böyle gidemez” diyerek gelecek sezon maçlara çıkmayacaklarının sinyalini verdi.