Mersin’de atıcılık heyecanı

Skeet Grup Eleme Yarışmaları 17-19 Mart tarihlerinde Mersin Erdemli’de gerçekleşti.

Tüm kategorilerde toplamda 140 kişinin katıldığı yarışmalarda; Büyük Erkekler kategorisinde; İzmir Atıcılık İhtisas Kulübü'nden Fuat Çakar müsabakayı lider olarak tamamladı. Çakar'ı, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Erol Hakan Yılmaz ve İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü'nden Murat Uğur takip etti.

Genç Erkekler kategorisinde ise Bilgin Atıcılık Spor Kulübü imzası vardı. Kulüp oyuncusu Onur Atak altın madalya kazandı. Yine Bilgin Atıcılık Spor Kulübü'nden Ali Çeler ikinci, Kemal Madencioğlu ise üçüncü oldu.

Veteran Erkekler kategorisinde(60 yaş ve üzeri) Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık'tan Ahmet Işıktan grubunu birinci sırada tamamladı. Işıktan'ı Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık'tan Kadir Bilek ve Çukurova Avcılık Atıcılık Spor Kulübü'nden Salim Canoğulları takip etti.

Büyük Bayanlar kategorisinde Bilgin Atıcılık Spor Kulübü'nden Nur Banu Özpak en yüksek puanı topladı. Özpak'ı, Bursa Merkez Avcılık Atıcılık'tan Duygu Tüzün ve İzmir Avcılık İhtisas Kulübü'nden İzel Aydın takip etti.

Genç Bayanlar kategorisinde Bilgin Atıcılık Spor Kulübü'nden Deniz Üstündağ'ın en yüksek puanı aldığı müsabakalarda, Üstündağ'ı, Bolu Belediye Spor Kulübü'nden Büşranur Çakıroğlu ve Bilgin Avcılık Atıcılık Spor Kulübü'nden Özlem Nur Yıldırım takip etti.

Yıldız Erkeklerde Bilgin Atıcılık Spor Kulübü'nden Mustafa Küçükdemirkesen, Yıldız Bayanlarda ise Bursa Merkez Avcılık Atıcılık'tan Sena Can birinci sırada yer aldı. Yıldız bayanlarda Bilgin Atıcılık Spor Kulübü'nden Tuba Ercan'da gümüş madalyanın sahibi oldu.

18-19 Mart tarihlerinde gerçekleşen Double Trap Grup Eleme Yarışması için ise adres Bursa'ydı. Tüm kategorilerde toplamda 42 sporcunun katıldığı yarışmada, Büyük Erkeklerde; Düzce AvcılıkAtıcılık Gençlik Spor Kulübü'nden Beytullah Balkancı'nın en yüksek puanı topladığı yarışlarda Balkancı'yı, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Alp Kızılsu ve Bozkurt Belediye Spor Kulübü'nden Muharrem Sarı takip etti.

Genç Erkekler kategorisinde Tosya Altınkuşak Gençlik Spor Kulübü'nden Sami Berber'in birincilik madalyası aldığı müsabakada, Çorum Halk Eğitimi Kültür ve Spor Kulübü'nden Mustafa Aksoy ikinci, Tosya İdman Yurdu'ndan Mustafa Sait Örtükoğlu üçüncü oldu.

Yıldız Erkeklerde; Çorum Halk Eğitimi ve Spor Kulübü'nden Ömer Çöp en yüksek puanı alırken, Çorum Gençlik Spor Kulübü'nden Yunus Emre Güneş ve Kastamonu'dan katılan Halil Bayrakçı takip etti.

Büyük Bayanlar kategorisinde Çorum Gençlik Spor Kulübünden katılan Buket Sin müsabakayı birinci sırada bitirirken yine Çorum Gençlik Spor Kulübü'nden S.Berrin Faydacıvelioğlu ikinci, Çorum Halk Eğitimi Kültür Gençlik ve Spor Kulübü'nden Burcu Kaya üçüncü oldu.

Genç Bayanlarda ise Çorum Gençlik ve Spor Kulübü'nden Ceren Özkaya madalya sahibi oldu.

Trap&Skeet Grup eleme yarışmaları genelinde; Trap 1. Grup Eleme yarışması 31 Mart – 02 Nisan 2017 tarihleri arasında, Trap 2. Grup Eleme yarışması 7-9 Nisan 2017 tarihleri arasında Mersin Erdemli’de düzenlenecek.