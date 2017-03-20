Milli takım Antalya’ya gitti

A Milli Futbol Takımı, Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçı için İstanbul'dan Antalya'ya gitti.

Milli Takımın 17 futbolcusu İstanbul’dan giderken, diğerlerinin kampa orada katılacakları bildirildi. THY’den kiralanan özel uçakla Antalya’ya giden futbolcuların çoğunluğu kendi özel araçlarıyla havalimanına gelirken bazıları da taksi ile geldi.

Sakat olduğu için milli takıma çağrılmayan Burak Yılmaz, Atatürk Havalimanı CİP salonuna arkadaşlarını uğurlamak ve şans dilemek için geldi. Bu arada en çok ilgiyi de Barcelona’da oynayan Arda Turan gördü. THY’nin CİP Salonu’nda kendisini gören hayranları kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Milli Takım futbolcularını götüren özel uçak saat 16.00’da havalandı.