N’Doye hasrete son verdi

Trabzonspor'un Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye, iç sahadaki gol orucunu bozdu. Ligde ilk golünü deplasmanda Galatasaray'a atan N'Doye, evdeki gol orucunu da 582 gün sonra yine sarı-kırmızılı takım karşısında bozdu.

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk eden Trabzonspor rakibini N’Doye ve Yusuf Yazacı’nın ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederken, bordo-mavili takımın santrfor bölgesinde görev yapan N’Doye, Trabzonspor’un evinde oynadığı maçlardaki gol hasretine son verdi ve ilk kez Spor Toto Süper Lig’de taraftarı önünde gol atma başarası gösterdi. Bordo-mavili kulüp, geçen sezon öncesi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City’den transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzaladığı Senegalli futbolcu ile her yıl 2 milyon 500 bin Euro garanti para olmak üzere toplam 7 milyon 500 bin Euro’ya anlaşmıştı. Trabzonspor formasıyla 2015-2016 sezonunda ligde 12 maçta 743 dakika forma giyen ancak gol atma başarısı gösteremeyen Senagalli forvet, beklentileri karşılayamayarak İngiltere’nin Sunderland ekibine kiralık olarak verildi ve geçen sezonu burada tamamladı.

Oynamak için fedakarlık yaptı

Sunderland’de 11 maçta 1 gol atan bordo-mavili futbolcu, sezon başında Trabzonspor’a döndü. Trabzonspor’da Slovakya kampına alınmayan N’Doye, Macaristan kampının ise son bölümlerine dahil edildi. N’Doye, bordo-mavili kulübün başlattığı feda planlamasına uyarak alacağı ücreti 800 bin Euro azaltarak 1 milyon 700 bin Euro’ya indirdi. Senagalli futbolcu böylelikle 2016-2017 ile 2017-2018 futbol sezonları için 1 milyon 600 bin Euro alacağından vazgeçti. Trabzonspor ile 11 Ağustos 2015 tarihinde sözleşme imzalayan Senegalli futbolcu, ilk lig maçına 15 Ağustos 2015’te oynanan ve Trabzonspor’un Bursaspor’u 1-0 mağlup ettiği maçta çıktı.

Ligdeki ilk golünü Galatasaray’a atmıştı

Trabzonspor’un forvet oyuncusu N’Doye, Spor Toto Süper Lig’deki ilk golünü bu sezonun 8. haftasında deplasmanda oynanan ve bordo-mavililerin Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği maçta kaydetmişti. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı son Akhisar Belediyespor maçında sahadan 3-1 galip ayrılırken, N’Doye’nin ayağından 2 gol bulmuştu. Galatasaray maçında ilk on birde sahaya çıkan Senegalli oyuncunun 23 dakikada attığı golle bordo-mavililer 1-0 öne geçirdi ve Trabzonspor formasıyla, Spor Toto Süper Lig’de, taraftarı önünde ilk golünü attı. Karadeniz ekibiyle bugüne kadar 31 lig maçına çıkan N’Doye 4 golle imza atarken, evinde ise taraftarı önünde 582 gün sonra golle tanışmış oldu.

Trabzonspor’un evinde oynadığı maçlarda attığı 16 golü ise Yusuf Erdoğan ve Mehmet Ekici 3, Onazi, Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı ve Castillo 2, Okay Yokuşlu ve N’Doye 1 attığı gollerle buldu.Dame N’Doye’nin Trabzonspor formasıyla ligde gol attığı maçlar:

8. Hafta Galatasaray-Trabzonspor: 0-1 (N’Doye)

24.Hafta Akhisar Belediyespor-Trabzonspor:1-3 (N’Doye 2 gol, Uğur)

25.Hafta Trabzonspor-Galatasaray: 2-0 (N’Doye, Yusuf Yazacı)