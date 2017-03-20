Sivaspor’da Gekas sezonu kapattı

Sivasspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Yunanlı golcü Gekas, Şanlıurfaspor maçında geçirdiği sakatlık sonucu sezonu kapattı.

Sivasspor’un büyük umutlarla devre arasında transfer ettiği Gekas, kırmızı beyazlıların dün deplasmanda Şanlıurfaspor ile oynadığı maçın 60’ıncı dakikasında bir pozisyonda sakatlık geçirdi.

Yapılan kontrollerde Gekas’ın sağ diz çapraz bağında yırtık, sağ diz dış yan bağında tam kopmaya yakın yırtık ve aynı dizin iç menüsküsünde ise ikinci seviyede zedelenme ile sağ ayak bileğinde bağ yırtığı tespit edildi. Gekas’ın yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Gekas kırmızı beyazlı forma ile ligde 3, kupada ise 1 olmak üzere toplam 4 gole imza attı. Aynı maçta sakatlanan Ergin Keleş’in leğen kemiği eklemi ve kasık tendonu ödemi nedeni ile bir hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Öte yandan 2-1 kaybedilen Şanlıurfaspor maçından sonra yönetime istifasını sunan teknik direktör Mesut Bakkal ile ilgili henüz bir karara varılmadığı öğrenildi.