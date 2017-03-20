Son dakika: Göztepe’de Okan Buruk istifa etti

Göztepe'de teknik direktör Okan Buruk alınan kötü sonuçların ardından istifa kararı aldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de teknik direktör Okan Buruk istifa etti. Buruk, Eskişehirspor karşısında alınan farklı yenilgiden sonra bu kararı aldı.

TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve alınan kötü sonuçların ardından zirvenin uzağında kalan Göztepe’de Teknik Direktör Okan Buruk, dün deplasmanda Eskişehirspor’a karşı aldıkları 4-0’lık mağlubiyetin ardından bugün görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Ligin 25. haftasında Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından Göztepe’nin menfaatlerini düşünerek istifa kararı aldığını anlatan Buruk, “Oyuncularımın maçın ardından gösterdiği reaksiyon sonucu kararımı uygulamaya sokmamış ve devam kararı almıştım. Bunun ardından dün Eskişehirspor karşısında maalesef istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve hiç istemediğimiz bir skor aldık. Tüm bu yaşananlar üzerine yine Göztepe’nin menfaatleri adına görevimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Süper Lig’e yükselme yolunda ilk 2’nin sadece 3 puan gerisinde olan Göztepe’nin hedefine ulaşacağına yönelik olan inancım tamdır. Başta Başkanımız Mehmet Sepil olmak üzere tüm Göztepe camiasına görevde bulunduğum süre boyunca göstermiş oldukları destek için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.