Tolunay Kafkas’tan Rodallega itirafı

Teknik direktör Tolunay Kafkas, Hugo Rodallega'yı Trabzonspor'a gönderdikten sonra çöküşün başladığını söyledi.

Akhisar Belediyespor’da görevinden istifa eden Teknik Direktör Tolunay Kafkas, kötü gidişi Rodellaga’nın Trabzonspor’a transfer olmasına bağladı.

İstifa kararını zor aldığına işaret eden Teknik Direktör Tolunay Kafkas, takımdaki dengelerin bozulmasının en başlı nedeni olarak Hugo Rodallega'nın transferini gösterdi. Takıma geldiğinde bazı dengelerin olduğunu belirten Kafkas, Rodallega'nın takımda önemli bir rolü olduğunu, kafasına transfer iyiden iyiye düşünce oyundan kopmaya başladığını belirtti ve bunların da bugünkü zeminleri hazırladığını ifade etti.

Gençlerbirliği maçını da dönüm noktası olarak gördüğünü belirten Kafkas, geçen yılki çıtanın yüksekliğinin bu sezon takımın ve kendisinin üzerinde ağırlığı olduğunu belirtti. Yeterince taraftar desteği de alamadıklarını belirten Kafkas, futbolcularla taraftar arasında sevgi bağı kurulamadığına işaret etti. Kafkas, Akhisar Belediyespor'un sorunsuz bir kulüp olduğunu belirterek, istifa kararını zor aldığını belirtti.