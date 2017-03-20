Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
AKHİSAR BLD.SPOR
18 Mart 2017 19:00
ADANASPOR
2 - 1
AKHİSAR BELEDİYESPOR
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Tolunay Kafkas’tan Rodallega itirafı

Teknik direktör Tolunay Kafkas, Hugo Rodallega'yı Trabzonspor'a gönderdikten sonra çöküşün başladığını söyledi.
13:4320 Mart 2017
0
Tolunay Kafkas’tan Rodallega itirafı

Akhisar Belediyespor’da görevinden istifa eden Teknik Direktör Tolunay Kafkas, kötü gidişi Rodellaga’nın Trabzonspor’a transfer olmasına bağladı.

İstifa kararını zor aldığına işaret eden Teknik Direktör Tolunay Kafkas, takımdaki dengelerin bozulmasının en başlı nedeni olarak Hugo Rodallega'nın transferini gösterdi. Takıma geldiğinde bazı dengelerin olduğunu belirten Kafkas, Rodallega'nın takımda önemli bir rolü olduğunu, kafasına transfer iyiden iyiye düşünce oyundan kopmaya başladığını belirtti ve bunların da bugünkü zeminleri hazırladığını ifade etti.

Gençlerbirliği maçını da dönüm noktası olarak gördüğünü belirten Kafkas, geçen yılki çıtanın yüksekliğinin bu sezon takımın ve kendisinin üzerinde ağırlığı olduğunu belirtti. Yeterince taraftar desteği de alamadıklarını belirten Kafkas, futbolcularla taraftar arasında sevgi bağı kurulamadığına işaret etti. Kafkas, Akhisar Belediyespor'un sorunsuz bir kulüp olduğunu belirterek, istifa kararını zor aldığını belirtti.

Etiketler
akhisar belediyespor Rodallega tolunay kafkas
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER