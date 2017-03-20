UEFA’dan Türk takımlarına ciddi uyarı

İstanbul Haliç Kongre Merkezin'de düzenlenen 2. Futbol Zirvesi'nde konuşan UEFA Finansal Fair Play Direktörü Andrea Traverso, Avrupa futbolu ile Türk futbolunu maddi açıdan karşılaştırdı ve UEFA'nın hazırladığı yıllık maddi rapor hakkında bir sunum yaptı.

Avrupa Ligleri arasında en büyük borçlanmanın Türk takımlarında olduğunu belirten Traverso “Türk takımları zararlarını düşürmek yerine zararları beş kat arttı. Daha önce 40 milyon Euro olan miktarı 200 milyon Euro’ya çıkardılar. Türkiye Ligi’nin yanı sıra İtalya ve Rusya ligleri de benzer özellikler sergiliyorlar ve finansal açıdan iyi gitmiyorlar” dedi.

“YAPILAN TRANSFER HARCAMALARI VE VERİLEN YÜKSEK MAAŞLAR SEBEBİ İLE TÜRK TAKIMALARI ZARAR EDİYOR”

Yeni yapılan yayın antlaşması sayesinde Türk futbolunun Avrupa’daki en büyük 6. Lige çıkmasını sağladığını belirten Andrea Traverso buna rağmen yapılan transfer harcamaları ve verilen yüksek maaşlar sebebi ile Türk takımalarının zarar ettiğini söyledi. Andrea Traverso “Türkiye sürekli transferde zarar eden bir lige sahip. Alman takımlarında yüzde 52 olan maaş oranı Türk takımlarında ise yüzde 80. Yani transfer sonuçları da iyi tablo çizmiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Rusya’nın Avrupa da ki en yaşlı kadrolarına da sahip olduğunu belirten Traverso “Türkiye ve Rusya ligleri en yaşlı kadrolara sahip ligler. Fransa ve Portekiz ise daha genç oyunculardan kurulu takımlar var. Yaşlı ve tecrübeli oyuncular yüksek ücreti ve maliyeti de berabere getiriyor. Türk takımlarının altyapıya daha fazla yatırım yapması gerekiyor. Çünkü bakıldığında altyapıya yatırım açısından da Türkiye diğer ülkelere göre çok daha düşük seviyede” diye konuştu.

Türkiye’de yer alan kulüplerin dernek yapısından da çıkması gerektiğini belirten Andrea Traverso “Türkiye de kulüplerin dernek yapısı günümüze uygun değil. Bu yapı mali durumu da olumsuz etkiliyor” ifadelerini kullandı.