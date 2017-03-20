Ufuk Sarıca: Maç boyunca oyunu domine ettik

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Odeabank karşısında değerli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, “Maç boyunca oyunu domine ettik ve kazandık. Bundan dolayı mutluyum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Odeabank karşısında galibiyete uzanan Beşiktaş Sompo Japan'da Başantrenör Ufuk Sarıca, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi. Lig sıralaması için çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, “Ligde bugüne kadar gösterdiğimiz iyi performansı kazanarak sürdürdük. Bundan dolayı mutluyum. Bütün maçı domine ettik. Çok daha farklı kazanabilirdik ama, Darüşşafaka maçını çok talihsiz kaybettiğimiz için oyuncularda stres oluştu. Galatasaray'ın pota altındaki zaafını biliyorduk. İki 5 numaramızın 23 sayı bulması ve Clark'ın 24 sayı üretmesi, maçı bize getirdi. Çok değerli bir galibiyet aldık. Galatasaray'ı da kutluyorum. Euroleague için kurulmuş bir takım. Şu anda Avrupa'daki sıralaması gerçekçi değil, kimseyi şaşırtmasın. Uzun süredir Galatasaray'ı yenemiyormuşuz, ben de yeni duydum. Beşiktaş'ın gelmesi gereken noktalar burası. Performansımızı koruyarak ligin sonuna kadar devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu olayları tasvip etmiyoruz”

Galatasaray maçının başarılı isimlerinden olan Thompson'ın uzun süredir gerçek oyununu oynamadığını söyleyen Sarıca, “Thompson'ın son 1 aydır oynadığı basketbol gerçek oyunu değil. Zincirlerini bir türlü kıramıyordu. Ama bugün bize çok katkı yaptı. Umuyorum bu performansını ilerleyen maçlarda sürdürür. Şu anda averaj olarak Galatasaray'la aramızda eşitlik var. Aslında sayı farkı için uyarmıştık oyuncuları. Ancak bazen yerine getiremiyorlar. Böyle hatalar olabiliyor” dedi.

Sarıca, maçta yaşanan olaylarla ilgili olarak da, “Hiçbir şekilde, hiçbir salonda bence küfürle ilgili, taşkınlıklarla ilgili olayların olmasını istemiyoruz. Bu bizim ülkemizin sorunu. Belki bunu başta bizler, yöneticiler doğru mesajlar vererek düzeltebilir. Oynadığımız oyun basketbol. Bugün sahada güzel bir oyun vardı. İki takım da elinden geleni yaptı. Umarım bu durumu ortadan kaldırırız” diyerek sözlerini noktaladı.