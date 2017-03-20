Vincent Aboubakar kıpkırmızı!

Olympiakos ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında direkt kızaran Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, dün Antalyaspor karşısında 4 dakikada gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Attığı gollerle Beşiktaş'a büyük katkı veren Vincent Aboubakar, sorumsuz davranışlarıyla da takımı yakıyor. Özellikle Afrika Kupası dönüşünde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Kamerunlu oyuncu, 4 gün içinde iki kırmızı kart görerek büyük hayal kırıklığı yaşattı. Olympiakos ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının 39. dakikasında direkt kırmızı kart gören 24 yaşındaki oyuncu, en az iki maç ceza alacak.

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Aboubakar, bu nedenle çeyrek finalde Lyon'la oynanacak her iki maçta da görev yapamayacak. Kamerunlu oyuncu, o kırmızı kartın şokunu yaşarken Antalya karşısında yine benzer bir hataya düştü. 4 dakika içinde iki kez sarı kart gören Aboubakar, 64. dakikada oyundan atıldı. Başarılı oyuncu, milli aranın ardından ligde Gençlerbirliği ile oynanacak mücadelede yer almayacak. Aboubakar'ın gördüğü iki kırmızı teknik heyeti de sıkıntıya soktu.