Yeni Malatyaspor Antalya’da hazırlanacak

TFF 1. Lig lideri Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 26. haftasında oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarına Antalya’da başlayacak.

Evkur Yeni Malatyaspor derbiye Antalya'da hazırlanacak. Cumartesi günü oynadığı Manisaspor maçının ardından futbolculara 4 gün izin verilen Evkur Yeni Malatyaspor, Elazığ maçı hazırlıklarına Antalya'da başlayacak.

Perşembe günü Antalya'da toplanacak sarı-kırmızılı takım, Elazığ maçını İstanbul'da oynayacağı için maça kadar Antalya'da hazırlanacak. 10 günlük kampa girecek Malatya temsilcisinde bu süreçte sakat oyuncuların tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Elazığspor ile 1 Nisan Cumartesi akşamı karşılaşacak sarı-kırmızılılar, 31 Mart akşamı İstanbul'a uçacak. Daha önce Denizli ve Şanlıurfa maçlarına da aynı şekilde hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor bu programı Elazığ derbisinde de uygulamak istiyor.