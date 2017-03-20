Yeni Malatyaspor Antalya’da hazırlanacak

Evkur Yeni Malatyaspor derbiye Antalya'da hazırlanacak. Cumartesi günü oynadığı Manisaspor maçının ardından futbolculara 4 gün izin verilen Evkur Yeni Malatyaspor, Elazığ maçı hazırlıklarına Antalya'da başlayacak.
Perşembe günü Antalya'da toplanacak sarı-kırmızılı takım, Elazığ maçını İstanbul'da oynayacağı için maça kadar Antalya'da hazırlanacak. 10 günlük kampa girecek Malatya temsilcisinde bu süreçte sakat oyuncuların tamamen iyileşmesi bekleniyor.
Elazığspor ile 1 Nisan Cumartesi akşamı karşılaşacak sarı-kırmızılılar, 31 Mart akşamı İstanbul'a uçacak. Daha önce Denizli ve Şanlıurfa maçlarına da aynı şekilde hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor bu programı Elazığ derbisinde de uygulamak istiyor.