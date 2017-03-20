Yeni Malatyaspor başarıya çok yakın

Evkur Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’in son 9 haftasına en yakın takipçisinin önünde 7 puan farkla lider olarak girmesi, Malatya futbol camiasını şampiyonluk havasına soktu.

1966 yılında kurulan ve önemli başarılara imza atan Malatyaspor Kulübü'nün içerisine düştüğü darboğazdan çıkamayarak amatör kümeye kadar düşmesiyle Malatya futboluna yeni bir heyecan kazandırmak için adı değiştirilerek desteklenen Evkur Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmaya oldukça yakın.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın divan kurulu başkanlığını, Adil Gevrek'in ise kulüp başkanlığını yaptığı Evkur Yeni Malatyaspor, 31 yıllık tarihinin en büyük başarısı için haftaları saymaya başladı.

İrfan Buz'un talebeleri, bitime 9 hafta kala en yakın takipçisi Sivasspor'un önünde 7 puan farkla lider durumda bulunuyor. Türkiye'deki önemli futbol kentlerinden biri olan Malatya'da sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar bu sezon takımlarının aldığı başarılı sonuçlardan dolayı oldukça memnun.

Yönetimden ‘erken havaya girmeyin' uyarısı

Ancak Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi şampiyonluk konusunda camiayı erken havaya girmemesi konusunda uyardı. Kulübün Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, “Kimse erkenden havaya girmesin, zira futbol böyle şeyleri sevmez” diyerek, camiaya gevşememe uyarısında bulundu.Ancak istatistikler Yeni Malatyaspor'un şampiyonluk için avantajlı olduğu gerçeğini gözler önüne seiriyor.

Son 5 sezonun 25. hafta liderlerinden 3'ü şampiyon oldu

TFF 1. Lig'de yıllara göre şampiyon olmuş takımların son 9 hafta performanslarına bakıldığında, 5 lider takımdan 3'ünün sezon sonunda şampiyon olarak mutlu sona ulaştıkları görülüyor.

1. Lig’de geçen sezon ligin 25. haftasında 47 puanla lider durumda bulunan Adanaspor sezonu şampiyon olarak tamamladı. 2014-2015 sezonunda ise 25. hafta itibariyle 53 puanla zirvede bulunan Kayserispor, sezon sonu şampiyon oldu. 2013-2014 sezonunda 25. hafta itibariyle 50 puanla lider durumda bulunan Osmanlıspor Kulübü ise sezonu şampiyon tamamlayamadı.

48 puanla 2012-2013 sezonu 25. hafta lideri olan Kayseri Erciyesspor da sezon sonu mutlu sona ulaşan takımlardan bir diğeri oldu. 2011-2012 sezonunun 50 puanla 25. hafta lideri olan Elazığspor ise ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi.