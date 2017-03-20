Yıldırım Demirören’in hedefi 800 milyon Dolar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 600 milyon Dolar’lık yayın ihalesi yapıldığını belirterek, “Ekonomimiz günden güne büyüyor. Hedefimiz 5 yıl sonraki ihalede 800 milyon Dolar’a çıkmak” ifadelerini kullandı.

2. Futbol Zirvesi'nde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, dünya futbolunda başarılı ülkelerin en önemli noktalarının ülke ekonomisi ve devlet yönetiminin gücü olduğunu ifade ederek, “Bu iki faktörün güçlü olduğu ülkeler futbolda kalıcı başarışa imza atıyorlar. Ekonomimiz güçlenmeye başladıkça, ülkemiz güçlenmeye başladıkça, futbolun da güçlendiğini görüyoruz. 600 milyon Dolar'lık yayın ihalesi bedeli, ülkemize güvenildiği için yapılan bir yatırımdır” ifadelerini kullandı. Ülkenin milli gelirinin 3 bin Dolar'dan 10 bin Dolar'a çıktığını belirten Yıldırım Demirören, “Milli gelirimiz yükselince otomatikman bundan futbol da etkilendi. Artık biz de Avrupa'da 1 takım yerine 3 takımla mücadele etmeye başladık. Kulüplerimize verdiği destekten dolayı spor Gençlik ve Spor Bakanımız'a ve Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür ederiz. Türk Futbolu'nun Avrupa'da var olması için önce mali disiplinin sağlanması gerekiyordu, sağlandı. Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederim. Bundan sonra yapmamız gereken futbolun marka değerini arttırmak. Bundan sonraki hedef 5 yıl sonraki ihalede rakamı 800 milyon Dolar'a çıkarmaktır” diye konuştu.

“Avrupa'nın izlediği ülke olduk”

Tribünlerde temizliğin başladığını da söyleyen Demirören, “Tribünlerde şiddete sebep olanlara kapımızı kapattık. Seyirci sayısında yüzde 10'luk düşüş var. Ancak bu düşüş, yüzde 50 yükselmenin ilk adımı. İyiyi çağırmak için kötüyü kovduk. Futbol sahalarını şov alanlarına çevirip, insanların aileleriyle geldiği bir alan yapacağız. Sadece 1. sıradaki takımın değil, son sıradaki takımın da tribünlerinin dolduğu bir ortam hedefliyoruz. En büyük şansımız, sizin gibi futbolu seven bir Cumhurbaşkanımız'ın olması. Avrupa'yı izleyen değil, Avrupa'nın izlediği bir ülke konumuna geldik. Biz artık UEFA seçiminde fikri alınan ve tavrı önemsenen bir ülke haline geldik. Son seçimde bizim desteklediğimiz aday seçildi. Önümüzdeki dönemde de UEFA yönetiminde bir Türk spor adamı yer alacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, gücümüzü sizden ve devletimizin yaptığı yatırımlardan alarak, EURO 2024'e aday olduk. Bu federasyon olarak, devletimizin gücü ve ekonomimizin gücüyle aldığımız bir karardı. Sayın Cumhurbaşkanım, 17 Nisan'da evet diyen bir Türkiye'ye uyanmak dileğiyle saygılar sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.