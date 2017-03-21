8 şanslı insan

Şenol Güneş… Beşiktaş'ı ilk yılında şampiyon yaptı. İkinci sezonunda hem ligde hem Avrupa'da mutlu sona ulaşlamak için emin adımlarla ilerliyor.

Abdullah Avcı… Başakşehir ile üst üste 2 sezon ligi 4. tamamladı. Bu sezon uzun süre liderlik koltuğunda kaldı. Beşiktaş'la birlikte şampiyonluğun en büyük adayı.

Ersun Yanal… Trabzonspor'da kâbus gibi geçen ilk yarıda birkaç kez istifanın eşiğinden döndü. Yönetim arkasında durdu, şimdi takım ligde fırtına gibi esiyor.

Aykut Kocaman… Konyaspor'u tarihinde ilk kez Avrupa'ya taşıdı. Bu sezon, geçen yılın gerisinde kalsa da kulübü onu bırakmak istemiyor.

Hikmet Karaman… Rizespor'da saha sonuçları her ne kadar başarısız olsa da yönetim ısrarla arkasında duruyor. İstifa sinyali verse de şimdilik görevde.

İrfan Buz… Bir dönem sendeledi, koltuğu sallandı ama görevinde kaldı. Şimdi ise Malatyaspor'u koşar adım Süper Lig'e götürüyor.

Fuat Çapa… Boluspor ile lige fırtına gibi başladı. Sonrasında büyük bir düşüş yaşadı. Ancak Yarenler hâlâ ilk 6 mücadelesinin içinde.

Hüseyin Eroğlu: Altınordu'da uzun yıllardır görevde. Onun ilk hedefi Türk futbolculardan kurulu kadroyu ligde tutup gençleri futbola kazandırmak…

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan 36 takımda sezon başından beri görevine devam edebilen 8 teknik adamı saydım.

Geriye kalan 28 kulüp sezon içinde en az 1 kez hoca değişikliğine gitti.

Antalya'da Morais'in yerine geçen Rıza Çalımbay gibi olumlu yansıyan değişimler de yaşandı, 3-4 farklı hocayı göreve getirip hedeften uzaklaşan takımları da izliyoruz.

Kaç kulübümüz teknik adamlarla uzun vadeli kontratlar yapıp sonuç ne olursa olsun bunlara sadık kalıyor?

3-4 hafta puan kaybı sonrası Ali gitsin, Veli gelsin. Takımı kuran biri, çalıştıran diğeri. Davul kimde, tokmak kimde belli değil. Sonra da fatura hocalara. Onlar da alışmış günah keçisi olmaya.

Bu sorunu bir çözebilsek, futbolda her şey daha güzel olacak aslında…