A Milli Takım, Finlandiya ile 14. randevuda

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart Cuma günü Antalya’da Finlandiya ile oynayacak A Milli Futbol Takımı rakibiyle 14. kez karşılaşacak.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde I Grubunda oynadığı 4 maçta aldığı 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 5 puanla 4. sırada yer alan Türkiye, Finlandiya maçının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürüyor. Ay-yıldızlılar, rakibi Finlandiya ile 14. kez karşı karşıya gelecek.

14. kez karşılaşacaklar

Türkiye ve Finlandiya daha önce 13 kez birbirlerine rakip oldular. İlk kez 1924 yılında hazırlık maçında karşılaşan iki takımın mücadelesini ay-yıldızlı takım Zeki Rıza Sporel'in attığı gollerle 4-2 kazandı. A Milli Takım ile Finlandiya, toplamda 13 kez karşı karşıya geldi. İki takım, 9 kez hazırlık maçı, 2 kez 1986 Dünya Kupası Eleme maçlarında, 2 kez de 2000 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında birbirlerine rakip oldular.

Türkiye'de Finlandiya'ya karşı galibiyet yok

A Milli Takım, Finlandiya ile Türkiye'de oynadığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi. Kendi sahasında oynadığı 5 maçta rakibine karşı galibiyet alamayan Milliler 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. A Milli Futbol Takımı’nın ev sahibi olarak, Finlandiya karşısında galibiyet almış olarak gözüktüğü tek maç ise 2008 yılında oynanan hazırlık maçı olarak kayıtlara geçti. Ancak bu maç Almanya'da oynandı ve mücadeleyi A Milli Futbol Takımı 2-0 kazandı.

Galibiyetlerde Finlandiya üstün

Bugüne kadar Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Finlandiya 13 kez karşı karşıya geldi. Oynanan 13 maçta Finlandiya'nın üstünlüğü göze çarpıyor. Ay-yıldızlı takım, 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

“En gollü maçta 6 gol”

Ay-yıldızlılar ile Finlandiya ilk kez 1924 yılında karşı karşıya gelirken, mücadeleden Milli takımı 4-2 üstün ayrılan taraf oldu. Bu maç ile 1999 yılında Finlandiya'da oynanan 2000 Avrupa Şampiyonası Eleme maçında yine Türkiye A Milli Futbol Takımı 4-2 galip geldiği ve 6 golün atıldığı maçlar iki takım arasında oynanan 13 mücadele de en gollü biten maçlar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye 20 gol, Finlandiya 20 gol attı

A Milli Futbol Takımı ile Finlandiya arasında 1924 yılında oynanan hazırlık maçından bu yana oynanan 13 maçta atılan gollerde eşitlik bulunuyor. Toplamda 40 golün atıldığı 13 maçta, iki ülkenin milli takımları birbirlerine 20 gol atma başarısı elde etti.

Antalya Arena’da 4 maç

A Milli Futbol Takımı daha önce Antalya Arena Stadyumu’nda 4 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Milliler, Antalya’da Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynadığı maçta Kosova’yı 2-0 mağlup etti. Hazırlık maçları kapsamında ise A Milli Futbol Takımı İsveç’i 2-1, Karadağ’ı 1-0 yenerken, Rusya ile golsüz berabere kaldı.

Ay-yıldızlılar, Finlandiya ile oynayacağı maçın ardından Eskişehir'e geçerek 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile hazırlık maçında karşılaşacak.