A Milli Takım’da hazırlıklar sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'ta Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün saat 18.30'da basına kapalı olarak yaptığı çalışma ile sürdürdü.

A Milli Takım’ın Finlandiya maçı hazırlıkları sürüyor. SENTIDO Zeynep Golf and Spa Resort’un sahasında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedbir amaçlı fizyoterapist eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışan Cengiz Ünder haricinde aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda sırasıyla sınırlı alanda pas, dar alanda çift kale oyun ve kaleye dönük şut ve orta çalışmaları yapıldı. Yenileme koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.

A Milli Takım’ın bu akşamki çalışmasını TFF Başkanvekili Ali Dürüst de izledi. Millilerin yarın akşamki antrenmanı aynı yer ve saatte basına açık yapılacak.