Ahmet Dereli atıyor Adanaspor kaybetmiyor

Adanaspor, Berlin doğumlu Türk futbolcusu Ahmet Dereli'nin gol attığı maçlarda kaybetmiyor.

Adanaspor’un 2012 yılında kadrosuna kattığı gurbetçi oyuncu Ahmet Dereli, Adanaspor formasıyla ilk lig golünü 2013-2014 sezonunda 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında atarken, bu maçta Adanaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Geldiği ilk günden bu yana performansını arttırarak kariyerine devam eden Ahmet Dereli, attığı kritik gollerle de adından söz ettirmeyi başarırken, kendisiyle ilgili başka bir istatistik daha ortaya çıktı. 25 yaşındaki hücum oyuncusunun turuncu-beyazlı forma altında gol atma başarısı gösterdiği 11 karşılaşmadan da Adanaspor galibiyetle ayrıldı.

Ahmet Dereli'nin gol attığı karşılaşmalarda Adanaspor puan kaybı yaşamazken, bu sezon ilk gölünü Kayserispor’a karşı atan Dereli, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Akhisar Belediyespor karşısında takımına galibiyet gölünü kazandıran Ahmet Dereli, Adanaspor formasıyla attığı 11. golüne ulaşarak takımı için önemli bir 3 puan kazandırdı. Adanaspor'un 25 yaşındaki genç forvet oyuncusu Ahmet Dereli, performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Dereli, “Benim için gurur verici bir şey. Her oyuncu takımına katkıda bulunmak ister. Adanaspor'da uzun yıllardır futbol hayatımı devam ettiriyorum. Burada çok iyi arkadaşlıklar ve dostluklar edindim. Bu yıl takımıma elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. Lige iyi başlamadık. Ama daha hiçbir şey bitmiş değil. Akhisar Belediyespor maçıyla seri yapıp Adanaspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi.