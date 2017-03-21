Ainars Bagartskis: Hücumla onları durdurduk

Maccabi FOX Tel Aviv Başantrenörü Ainars Bagartskis, "Onlara korkak oynamamalarını söyledim" dedi.

Euroleague'in 27. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 79-81'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Maccabi FOX Tel Aviv Başantrenörü Ainars Bagartskis basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maccabi FOX Tel Aviv Başantrenörü Ainars Bagartskis, Fenerbahçe'nin çok tecrübeli bir takım olduğunu belirterek, “Maçtan önce plan yaparken en önemli şey hücum ve savunma değildi. Takıma korkak oynamamalarını söyledim. Birebir de olsun çok iyi oynadı. Biz daha sonra daha disiplinli oynamaya başladık ve hücumla onları durdurduk. Sondaki pozisyon şans olabilir ama atışı yapan çok tecrübeli bir oyuncu bunu sayıya çevirdi” şeklinde konuştu.