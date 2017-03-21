Akhisar Belediyespor’da Üzülmez için formül arayışı

Bu sezon iki takım çalıştırdığı için teknik direktör olarak görev alamayan İbrahim Üzülmez için Akhisar Belediyespor'un planı var!

Tolunay Kafkas’ın istifasından sonra teknik direktör arayışına giren Akhisar Belediyespor yönetiminin Hamza Hamzaoğlu’ndan sonra listesine dahil ettiği İbrahim Üzülmez’in bu sene 2 kulüpte görev yaptığı için sorunu çözecek formül arıyor.

Bir teknik adam, yönetmelik gereği aynı sezonda ikiden fazla kulüpte çalışamayacağı için İbrahim Üzülmez için çözüm arayan yönetimin, “Profesyonel yönetici” formülü üzerinde durduğu öğrenildi. Yönetmelik engelini aşabilmek için İbrahim Üzülmez’le sezon sonuna kadar futbol direktörü ya da sportif direktör olarak anlaşıp onun kontrolü altında ve istediği isimlerden oluşacak bir teknik ekip kurma düşüncesini tartışan yönetimin Futbol Federasyonu’ndan olumlu sinyal alınması halinde harekete geçeceği belirtildi.

Ancak camiadan Hamza Hamzaoğlu konusunda büyük baskı gören yönetimin, bu konuyu neticelendirmeden İbrahim Üzülmez için harekete geçmeyeceği ifade edildi.