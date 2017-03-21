‘Manisaspor galibiyetiyle önemli bir virajı dönmüş olduk’

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Manisa karşısında aldığımız galibiyetle önemli bir virajı daha dönmüş olduk. İnşallah aynı performansımızı sürdürerek sezon sonunda hedeflediğimiz yere geleceğiz" dedi.

Takımın son durumu ve Elazığspor maçı ile ilgili açıklamada bulunan Ravcı, “Manisa karşısında aldığımız galibiyetle önemli bir virajı daha dönmüş olduk. İnşallah aynı performansımızı sürdürerek sezon sonunda hedeflediğimiz yere geleceğiz. Yönetim, teknik heyet, futbolcu kadrosu ve taraftarımızla tamamen ligin sonuna konsantre olmuş durumdayız. İnşallah gevşemeden lig sonuna kadar aynı ciddiyetle yolumuza devam edeceğiz. Tabi futbolun ne kadar ciddiyetsizliği kabul etmeyen bir oyun olduğunu sanırım herkes biliyor. Şu an lideriz ve en yakın takipçimizin 7 puan önündeyiz. Ancak bu demek değil ki her şey bitti ve biz şampiyon olduk. Daha oynanmamış 9 maç var ve 9 maç 30 puan demek. 3 puanlı sistemde hiçbir zaman ciddiyetinizi kaybetmeyecek ya da pes etmeyeceksiniz” diye konuştu.

“İki takım birbirleriyle oynadıkları maçlara farklı bakarlar”

Ravcı, ligin 26. haftasında oynayacakları Elazığspor maçının hazırlık programında değişiklik yaptıklarını belirterek, “Daha önce Elazığspor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarına Antalya'da başlamayı planlamıştık. Programda bir değişikliğe gittik ve takım hazırlıklara Perşembe günü Malatya'da başlayacak. Milli aradan sonra oynayacağımız Elazığspor maçı bizim için büyük önem taşıyor. İki takımın ligdeki durumları ne olursa olsun, her zaman birbirleriyle oynadıkları maçlara farklı bakarlar. Ben inanıyorum ki iki komşu kentin maçında güzel futbol ve centilmenlik ön plana çıkacaktır” dedi.