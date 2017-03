Anadolu Efes Koruncuk Vakfı çocukları ile ‘One Team’ diyecek

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague’in sosyal sorumluluk programı ‘One Team’ çerçevesinde, ilk projesini Koruncuk Vakfı ile birlikte gerçekleştirmeye başladı.

Anadolu Efes, 11-14 yaş aralığındaki 16 çocuğa basketbol aracılığıyla kişisel beceri geliştirme, iletişim, spor bilgisi ve spor kültürü eğitimleri verecek. Anadolu Efes'in U16 A Takımı ve One Team programı antrenörü Ozan Havuzlu ile Koruncuk Vakfı eğitmenleri tarafından verilmeye başlanan eğitimler, toplamda 8 hafta sürecek. One Team programına Anadolu Efes kaptanı ve One Team Elçisi Doğuş Balbay da katılacak.

Basketbol sporunun tanıtılması, takım ruhu oluşturma, koordinasyon, hedef koyma, hayal kurma, basketbolcu duruşu, karar verme, problem çözme gibi konular, çocuklara eğlenceli eğitimler ve oyunlarla aktarılacak. Her hafta yapılan çalışmalar raporlanarak çocukların sosyal gelişimi de gözlemlenecek.

Program süresince One Team'e katılan çocuklar, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki Anadolu Efes maçlarını da yerinde izleme fırsatı bulacak.