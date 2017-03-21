Ayhan Avcı: Henüz tur geçilmedi

Bellona AGÜ Başantrenörü Ayhan Avcı, Hatay Büyükşehir Belediyesi maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

FIBA Kadınlar Eurocup yarı final ilk maçında galip gelen konuk ekip Bellona AGÜ Başantrenörü Ayhan Avcı ise takım olarak zor bir işi başardıklarını aktardı.

Ancak bunu iyi oynayarak başarmadıklarını ifade eden Avcı, “Ben takımımdan genel olarak daha iyi bir basketbol bekliyordum ancak Hatay'ın atmosferi olması ve iyi bir takım olmasını tüm bunları engelledi. Şimdi birinci yarısı bitti maçın tur henüz geçilmedi. İkinci maçı bizim avantajlı olduğumuz bir atmosferde oynayacağız, işimiz kolay değil” dedi.