Aziz Yıldırım’dan Emre Belözoğlu’na: Bir de ‘Fenerliyim’ diyor!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönerek, “Bir de Fenerliyim diyor ama bakın elinde Galatasaray dosyası var!” dedi. Yıldırım’ın bu sözleri Erdoğan ve tecrübeli futbolcuyu kahkahaya boğdu. Başkan Dursun Özbek’in dosyayı eline tutuşturduğunu belirten Emre, “Galatasaray’dan transfer teklifi aldım!” diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikincisi organize edilen Futbol Zirvesi'ne; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Medipol Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu arasında yaşanan renkli sohbet damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın ardından tüm kulüp başkanları ve davetliler fotoğraf için kürsüye davet edildi. Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı. Yıldırım bu sırada uzun yıllar Galatasaray ve Fenerbahçe forması giyen Emre ile karşılaşırken, tecrübeli futbolcunun elindeki kırmızı renkli dosyayı görünce espriyi patlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek Emre'nin elindeki dosyayı gösteren Aziz Yıldırım, “Bir de Fenerliyim diyor ama bakın elinde Galatasaray dosyası var” diye konuştu. Yıldırım'ın bu sözleri hem Erdoğan hem de Emre'yi kahkahaya boğdu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in fotoğraf için kürsüye çıkarken dosyayı bir anda eline tutuşturduğunu belirten Emre, “İçinde ne var hiç bilmiyorum. Dursun Özbek Başkan bana verdi” dedi.

EMRE’DEN HIZLI CEVAP

Aziz Yıldırım bunun üzerine yanındaki Dursun Özbek'e dönerek, “Emre'ye dosya içinde ne verdin Başkan?” diye sorunca ortamdan yine kahkahalar yükseldi. Hazır cevap kişiliği ile tanınan Emre Belözoğlu'nun, “Galatasaray'dan transfer teklifi aldım!” demesi ise neşeyi ikiye katladı.