Bakan Çağatay Kılıç: Samsun tırmanış sporunda öncü şehir olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ‘Zirvede Ben de Varım’ projesi ile Samsun’u tırmanış sporunda öncü bir şehir yapmayı planladıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatları doğrultusunda Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Zirvede Ben de Varım' adı altında yeni bir proje hayata geçirildi. Tırmanış sporuna katkı sağlamak amacıyla planlanan proje kapsamında ilk olarak beden eğitimi öğretmenlerine 1 haftalık temel eğitim ve 4 günlük de ileri seviye spor tırmanış kursu verildi. Kursu başarı ile tamamlayan 30 beden eğitimi öğretmeni, pilot ilçe olarak belirlenen Canik ilçesindeki ilkokulların 2'nci ve 3'üncü sınıflarında öğrenim gören yaklaşık 300 öğrenciyi, Canik Atatürk Spor Salonu'nda eğitime aldı.

Çalışmalarda neşeli görüntüler

İlerleyen süreçte Samsun'daki tüm okullara yayılması planlanan ve ilk etapta 3 bin öğrenciye ulaşma hedefindeki proje sayesinde tırmanış sporunda Samsun'un söz sahibi bir şehir olunması amaçlanıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Canik Atatürk Spor Salonunun kullanılacağı proje süresince öğrencilerin antrenmanlara gidiş gelişleri Canik Belediyesi tarafından sağlanacak. Çalışmalar esnasında büyük keyif alan ve oldukça neşeli görülen öğrenciler, ayrıca bu spordaki performanslarına göre tırmanış sporu yapan kulüplere yönlendirilecek.

“Samsun çok sayıda branşta başarılı sporcular yetiştiren bir şehir”

‘Spor Kenti Samsun' sloganı ile çıktıkları yolda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, proje hakkında şunları söyledi: “Samsun çok sayıda branşta başarılı sporcular yetiştiren bir şehir. Biz de bakanlığımız olarak buna katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde başlattığımız ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz' adlı proje ile Samsun'da yüzme bilen birey sayısını arttırmayı, yüzme bilenlerin yaş sınırını ilkokul seviyesine çekmeyi ve ayrıca olimpik sporcular tespit etmeyi planlamıştık. Gelinen noktada son derece başarılı olduk. Şimdi ise tırmanış sporunda Samsun'u öncü bir şehir yapmak için kolları sıvadık. ‘Zirvede Ben de Varım' adlı projemiz sayesinde tırmanış sporuna yatkın öğrencileri belirleyerek bu branşta da başarılı bir şehir ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda şahsım ve bakanlığımız olarak gençlerimizin gelişimi için üzerimize düşen neyse hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan yapmaya devam edeceğiz.”