Banvit 87 – 92 MHP Riesen Lugwigsburg / Maç özeti

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Banvit, evinde MHP Riesen Ludwigsburg takımını konuk etti.

FIBA Şampiyonla Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Banvit, Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg takımına 87-92 mağlup oldu.

Banvit seyircinin müthiş desteği ile başladı. İlk hücumda Banvit Chappell ile başladı. Karşılığı Hammonds’dan geldi: 2-2 İlk dakikaları hızlı ve tempolu başlayan karşılaşmada sayılarda art arda gelmeye başladı. İlk 3 dakikayı konuk ekip 9-10 önde bitirdi. Top kayıplarını iyi değerlendiren MHP Riesen Ludwigsburg 10-14 önde girdiği 5.40 dakikada Banvit mola aldı. Mola sonrası Banvit, Chappell ile dış atıştan skor üretirken konuk ekip de Hammonds ve Toppert ile cevap verdi. Periyodun son 3 dakikasında Toppert ve Kulig’in karşılıklı basketlerinden sonra ilk periyodu konuk ekip Trice’nin son saniye basketiyle 25-29 önde bitirdi.

İkinci periyodun hemen başlarında Banvit’in sık sık hücumlardan boş dönmesini konuk Alman ekibi, Hammonds ve Thiemann ile iyi değerlendirdi: 26-32. Banvit Kulig’in faul atışlarıyla skorun açılmasını önledi: 28-36 Banvit özellikle Hammonds’yi durdurmakta zorlanınca karşılaşmanın 14. dakikasına MHP Riesen 11 sayılık bir farka ulaştı:30-41 Devrenin bitimine 5 dakika kala konuk ekibin sert ve kalabalık savunmasını aşmakta zorlanan Banvit, skor üretmekte de zorlanmaya başladı. Banvit’in hücumlardan boş dönmesini değerlendiren özellikle Thiemann ve Crawford’un basketlerinden sonra devre MHP Riesen Ludwigsburg’un 42-52 üstünlüğüyle bitti.

Üçüncü periyoda her iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı:44-54 uzun bir süre sessiz kalan Theodore dış atışlarıyla 10 sayılık farkın daha da açılmasını önlerken MHP Riesen de Thiemann ve Crawford ile skor üretmeye devam etti. Karşılaşmanın 25. dakikasında Vidmar’ın basketi (55-62) konuk ekibe mola aldırdı. Mola sonrası MHP Riesen Crawford’un kısa mesafe basketiyle 9 sayılık farka ulaştı: 55-64 Üçüncü periyodun bitimine 2.30 dakika kala Banvit Vidmar’ın smaç basketiyle farkı 4 sayıya indirmesine (60-64) rağmen konuk Alman ekibi Loesing’in art arda basketleriyle üçüncü periyodu 62-74 önde bitirdi.

Final periyoduna Banvit Furkan ve Theodore’nin basketleriyle başladı. Bitime 7.15 dakika kala konuk ekip farkı, 10 sayıya çıkardı (70-80) Banvit hızlı hücumla ve Orelık’in üçlük basketiyle bitime 5.36 dakika kala farkı 3 sayıya indirdi: 77-80 Mola sonrası Vidmar farkı smaç basketiyle 1 sayıya indirince salon adeta yıkıldı: 79-80 Son 2 dakikada da Theodore ve Orelık’in art arda basketleri yetmeyince karşılaşmadan MHP Riesen Ludwigsburg 87-92 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit’de 20 sayı ile Vidmar, 18 sayi ile Theodore olurken MHP Riesen’den de 19 sayı ile Martin 18 sayı ile de Crawford oldu.

Banvit 87 – 92 MHP Riesen Lugwigsburg

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Referees Aleksandar Glisic (xxx), Tomas Jasevicius (xxx), Marek Cmikiewicz (xxx)

BANVİT: Muric (xx)3, Kulig (xxx)10, Tolga (xx), Orelık (xxx)13, Merthan (xx), Vidmar (xxx) 20, Champpell (xxx)14, Furkan (xxx)9, Theodore (xxx) 18

MHP RIESEN LUDWIGSBURG: Hammonds (xxx)13, Mccray (xx)2, Martin (xxx)19, Crawford (xxx)18, Trice (xx)4, Breunıg (x)1, Thıemann(xxx)17, Toppert (xxx)5, Loesing (xxx)7, Cooley (xx)6

1. PERİYOT: 25-29 MHP Riesen Ludwigsburg

İLK YARI: 42-52 MHP Riesen Ludwigsburg

3.PERİYOT: 62-74MHPRiesenLudwigsburg

5 FAUL: 33.23 Kulig (Banvit ), 39.23 Cooley (MHP Riesen Ludwigsburg)