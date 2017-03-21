Banvit altyapısından başarı

Samsun'da düzenlenen Liseler Türkiye Şampiyonası'nda, Banvit altyapı oyuncularının eğitim gördüğü Bandırma Haydar Çavuş Mesleki ve Ticaret Anadolu Lisesi, Türkiye ikincisi oldu. Son iki sezondur altyapı kategorilerinin hepsine adeta damgasını vuran Banvit altyapısı bu sezon da kaldığı yerden devam edeceğini gösterdi.

Tamamı Banvit altyapısında forma giyen oyunculardan oluşan Banvit Genç Takım ve Altyapı Milli Takım antrenörlerinden Ali Yıldırım yönetimindeki Haydar Çavuş Mesleki ve Ticaret Anadolu Lisesi, 8 takımın katıldığı final karşılaşmalarında grubunda sırasıyla İstanbul Özel Şişli Açı Koleji’ni 76 – 57 mağlup ederken, ikinci maçında İstanbul Bahçelievler Doğa Koleji’ne 83 – 71 mağlup oldu.

Grubun son karşılaşmasında İzmir Menemen Gelişim Koleji’ni 78 – 69 mağlup eden Bandırma Haydar Çavuş Mesleki ve Ticaret Anadolu Lisesi grubunu ikinci sırada tamamlayarak yarı final oynamaya hak kazandı.

Liseler Türkiye Şampiyonası yarı finalinde Bursa Doğa Koleji ile karşılaşan Bandırma Haydar Çavuş Mesleki ve Ticaret Anadolu Lisesi başa baş geçen mücadele sonunda rakibini 84 – 91 mağlup ederek finale yükseldi.

Final müsabakasında ise rakip, aynı gruptan gelen İstanbul Bahçelievler Doğa Koleji oldu. Başa baş geçen mücadele sonunda sahadan 84 – 69 mağlup ayrılan Bandırma Haydar Çavuş Mesleki ve Ticaret Anadolu Lisesi şampiyonayı ikinci olarak tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.