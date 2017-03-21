Beşiktaş ile Trabzonspor PFDK’da

Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanındaki taraftarlar olayları; Trabzonspor ise sahasında Galatasaray ile oynadığı maçta yaşanan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde;
1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 18.03.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
2- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü’nün 19.03.2017 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
3- BURSASPOR Kulübü’nün 19.03.2017 tarihinde oynanan BURSASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 19.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca,”usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.
5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 19.03.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.