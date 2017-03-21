Beşiktaş’ın iki yüzü

Beşiktaş'ta Kamerunlu forvet Aboubakar, hafta içindeki Olympiakos maçının ardından pazar günü de Antalyaspor karşılaşmasında oyundan atılırken, Kanadalı ön libero Atiba, ligin 11. haftasından beri 3 sarı kartla mücadele ediyor.

Beşiktaş, ligde Kayserispor'un ardından Antalyaspor'la da berabere kalarak şampiyonluk yarışında rahatlama fırsatını elinin tersiyle iterken, Vincent Aboubakar'ın kırmızı kart görerek oyundan atılması, kaçan 2 puandan çok konuşuldu. Kamerunlu forvet, perşembe günü Olympiakos'la oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında rakibine kafa attığı için kırmızı kart görmüş ve siyah-beyazlı ekibin ecel terleri dökmesine sebep olmuştu. Aboubakar, 3 maç arayla gördüğü iki kırmızı kartın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Kiev deplasmanında da çift sarı karttan oyundan atılmıştı.

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TARAFTAR İSYAN ETTİ

Beşiktaş’ın bir diğer yabancı oyuncusu Atiba Hutchinson ise profesyonelliğiyle göz dolduruyor. 34 yaşındaki Kanadalı ön libero, ligin 11. haftasında oynanan Adanaspor maçından beri 3 sarı kartla oynuyor. Bu maçın ardından oynanan 14 haftada da ilk 11'de forma giyen Atiba, sınırda olmasına rağmen kart görmedi. 1.3 milyon Euro'ya oynayan Atiba, ön liberoda görev yapmasına ve Avrupa arenasındaki 9 maçta da oynamasına rağmen kart görmezken, 3.3 milyon Euro kazanan Aboubakar'ın takımını bu sezon 3 kez eksik bırakmasına taraftarlar isyan etti.

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ŞENOL GÜNEŞ DEFTERDEN SİLMEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tüm tepkilere rağmen Aboubakar'ı kazanmaya çalışıyor. Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen tecrübeli teknik adamın, yaptığı kritik hatalara rağmen Kamerunlu futbolcuya güven telkin ettiği belirtiliyor. Güneş'in, kalan maçlarda Cenk'in yükünü hafifletmek adına zaman zaman yine Aboubakar'ı kullanması bekleniyor.