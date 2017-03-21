Beşiktaş’ın yıldızı Tolgay Arslan adım adım Galatasaray’a

Galatasaray, Beşiktaş'ta ilk 11’den uzaklaşmaya başlayan 26 yaşındaki Tolgay Arslan'ı renklerine katmak için siyah-beyazlılara 3 milyon Euro önerecek.

Galatasaray, transferde şimdiden yeni sezonun planlarını yapmaya başladı. Teknik Direktör Tudor'un gelmesiyle yeni bir kimliğe bürünecek olan sarı-kırmızılı takım öncelikle yaş ortalamasını düşürmek istiyor. Orta sahayı dinamik bir isimle canlandırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ta son dönemde yedek kulübesinde oturmaya başlayan ve bu nedenle mutsuz olan 26 yaşındaki Tolgay Arslan'ı gözüne kestirdi.

Wesley Sneijder`e uyarı geldi Galatasaray içinde, ‘Eskisi gibi profesyonel yaşamadığı' gerekçesiyle Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'e eleştiriler artıyor. İlgili Haberi Oku

22 MAÇTA OYNADI AMA…

Galatasaray, gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncuyu transfer etmek için 3milyon Euro'yu gözden çıkardı. Yönetimin, önümüzdeki haftalarda Beşiktaş'ın kapısını çalarak Tolgay Arslan'ı resmen istemesi bekleniyor. Siyah-beyazlı futbolcunun da G.Saray'a gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmada forma giyen Tolgay ortalama 57 dakika sahada kaldı.

Sneijder`den Riekerink hakkında ilginç sözler İlgili Haberi Oku

FİKRET ORMAN: SATARIZ

2. Futbol Zirvesi'nde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek’in diyaloğu dikkat çekti. Orman, “Dursun Başkan parayı bulursa ona da oyuncu satarız” açıklamasında bulundu.