Beşiktaş’ta Demba Ba, Caner ve Ersan dönüyor!

Beşiktaş'ta Demba Ba, Caner Erkin ve Ersan Gülüm takıma katılıyor. Şenol Güneş'in 3 futbolcuya da milli takım arasından sonra forma şansı vermesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta Demba Ba, Caner Erkin ve Ersan Gülüm heyecanı yaşanıyor… Devre arası transfer döneminde takıma katılan Ba ve Ersan’ın yanı sıra ekim ayında sakatlanan Caner, sezonun ikinci yarısında forma giyemedi. 3 futbolcu da son 1 aydır takımla çalışmalarına rağmen, maç kadrolarında yer almadı.

Ntvspor’un haberine göre, tam olarak hazır duruma gelmeden futbolcuları riske etmek istemeyen teknik heyet, 3 ismi de milli aradan sonra takıma dahil etmeyi planlıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, Ba, Caner ve Ersan’ı öncelikle cumartesi günü Asta Giurgiu ile oynanacak hazırlık maçında sahaya sürecek. Karşılaşmada futbolcuların durumunu yakında görecek olan Güneş, ligin son 9 haftasında bu oyunculardan yararlanmaya çalışacak.

Deneyimli teknik adam, hazır olduklarına karar vermesi halinde, Süper Lig’in 26. haftasındaki Gençlerbirliği maçı kadrosuna 3 ismi de dahil edebilir.Caner’i UEFA Avrupa Lig’inde oynanacak Lyon maçlarında da kadroya almayı düşünen Güneş, Ba ve Ersan’dan ise yararlanamayacak.

Devre arasında transfer olan ve sezon sonuna kadar kiralanan Demba Ba ve Ersan, UEFA listesine dahil edilmedikleri için Avrupa arenasında siyah beyazlı formayı giyemeyecekler.