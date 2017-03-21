Beylikdüzü 3-0 Alaşehir Belediyespor / Maç özeti

Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Alaşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek etaba galibiyetle başladı.

VESTEL Venüs Sultan Ligi’nde mücadele edecek takımların belirleneceği kadınlar 1. Lig play off karşılaşmaları bugün Bursa Cengiz Göllü Salonu’nda yapılan karşılaşmalarla başladı.

Günün ilk karşılaşması favoriler arasında yer alan Beylikdüzü Voleybol İhtisas, aynı grupta yer aldığı Alaşehir Belediyespor ile karşılaştı. Beylikdüzü Voleybol İhtisas 31-29, 25-13 ve 25-10’luk setlerle rakibini yenerek etaba 3 puanla başladı.

Günün ikinci karşılaşmasında ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent, Gümüşhane Gençlerbirliği ile karşılaştı. Samsun temsilcisi rakibini 21-25, 25-22, 27-15, 15-25 ve 15-12’lik setlerle 3-2 yendi.

Beylikdüzü Voleybol İhtisas 3-0 Alaşehir Belediyespor

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xxx) , Barış Karakoyun (xxx)

BEYLİKDÜZÜ VOLEYBOL İHTİSAS: Kaylee (xxx), Mislina (xxx), Su Zent (xxx), Marina (xxx), Damla (xxx), Sabriye (xxx) (Melissa xxx/libero, Simay xx, Şeyma xx)

ALAŞEHİR BELEDİYESPOR: Ayşe (xxx), Candan (xx), Şerife (xxx), Buse (xx), İrem (xxx) (Merve xxx/ libero, Tuğçe xx, Begümxx, Resmiye xx)

SETLER: 31-29, 25-13, 25-10

SÜRE: 108 dakika (41, 23,24)

21 MART SALI GÜNÜNÜN PROGRAMI

12.00 Alaşehir Belediye-Gümüşhane G.Birliği

14.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Beylikdüzü Voleybol İhtisas

16.00 Pursaklar Voleybol-Manisa Büyükşehir Belediyespor

18.00 Karşıyaka-İlbank