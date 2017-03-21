Dick Advocaat’a istifa baskısı!

“Sezon sonu emekli olacağım” diyen Dick Advocaat ile hem ligde 9 haftanın geçmeyeceği hem de Türkiye Kupası hedefine ulaşılamayacağı görüşünde birleşen Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli hocanın istifasını isteyecek.

Fenerbahçe’de yönetim, Teknik Direktör Dirk Advocaat ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, milli arayı fırsat bilerek Hollanda'ya giden tecrübeli çalıştırıcı ile İstanbul'a döndüğünde bir görüşme yapacak ve istifasını isteyecek. Yönetimde, “Sezon sonu emekli olacağım” diyen bir hocayla ligde 9 haftanın geçmeyeceği ve Türkiye Kupası hedefine ulaşılamayacağı düşüncesi hâkim. Advocaat'ın ise yardımcılarıyla birlikte kalan maaşını almadan görevden ayrılmayı düşünmediği gelen haberler arasında. Yönetim ise bir rapor hazırladı ve bunu İstanbul'a döndüğünde Hollandalı çalıştırıcının önüne koyacak.

Fenerbahçe`de bir kriz daha! Jose Fernandao'nun sezonu kapaması yeni bir sıkıntıyı daha doğurdu. Advocaat'ın Emenike'ye güvenmemesi, Sow'u da daha çok kanat gibi kullanmasından dolayı elinde sadece Van Persie kaldı. İlgili Haberi Oku

Hazırlanan raporda şu ifadeler yer alıyor:

1- Alanya maçı sonunda, “Ben kararımı verdim, yönetimin açıklaması doğru olur” dedi, yöneticiler için bu açıklama sürpriz oldu. Çünkü yönetimin Advocaat'ın verdiği karardan haberi yoktu.

2- “Sezon sonunda görevi bırakacağım ve emekli olacağım” açıklaması sonrası ligde kalan 9 hafta nasıl geçecek? Hocanın görevi bırakacağını bilen oyuncu nasıl motive olacak?

3- Ligin ilk devresindeki Advocaat ile ikinci yarısındaki Advocaat arasında büyük fark var. İkinci yarıda Emenike, Aatif ve Stoch tercihleri takımdaki adalet duygusunu zayıflattı.

4- Advocaat, göreve getirildiğinde kadro hakkında bilgilendirildi ve imkânları bilmesine rağmen bu teklifi kabul etti.

5- “Benden daha iyisi varsa yönetim getirsin” sözlerini sık söylemesi yöneticilerin tepkisine neden oluyor.

6- Karavaiev transferinin yapılmasını istedi ve genç oyuncuya forma şansı vermedi. “F.Bahçe'nin oyuncusu değil” dedi, yönetim de “Oynatmayacaksan niye aldırdın” tepkisini gösterdi.

7- Oyuncularını sürekli kamuoyu önünde eleştirdi, kaliteli olmadıklarını vurguladı. Bu da oyuncular ile teknik heyet arasındaki güven ilişkisini zedeledi.