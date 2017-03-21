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Erce Kardeşler’e Beşiktaş kancası

Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Altınordu'nun kalesini koruyan Erce Kardeşler'in Beşiktaş'ın radarına girdiği bildirildi.
13:0521 Mart 2017
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Erce Kardeşler’e Beşiktaş kancası

Altınordu’nun evinde Samsunspor’a 2-0 yenildiği son maçta Beşiktaş Akademi Kaleci Antrenörü Hakan Çalışkan’ın 23 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler’i mercek altına aldığı öğrenildi. Samsunspor randevusunda pek çok pozisyonda başarılı kurtarışlar yaparak farkın açılmasını önleyen Erce’nin performansıyla geçer not aldığı ifade edildi. Sözleşmesi 31 Mayıs’ta bitecek olan Erce, mukavele yenilemezse sezon sonunda serbest kalacak. Bursaspor’da futbola başlayan ve 2013-14 sezonunda Yeşil Bursa’dan transfer edilen genç eldiven, ilk yılında Altınordu’nun pilot takımı Gümüşordu ile Bölgesel Amatör Lig’de görev aldı.

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Bursaspor’un efsane kalecilerinden Eser Kardeşler’in oğlu olan Erce, geçen sezon ikinci kaleci konumundayken, bu sezon başında formayı kapıp 1 numara oldu.

Etiketler
altınordu beşiktaş erce kardeşler
Son güncelleme: 14:08 | 21.03.2017
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