Ersun Yanal yükselişe geçti

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili kulüpte yükselişe geçerek en iyi dönemini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek yenilmezliğini sürdüren Trabzonspor'da, Teknik Direktör Ersun Yanal en iyi dönemini yaşıyor. Bu sezon başında üçüncü kez bordo-mavili takımın başına geçen Yanal, ligin ilk yarısında kabus gibi bir dönem geçirerek adeta dip yapmıştı. Ligin ilk yarısında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 20 gol görmüştü. Bordo-mavili takım 18 puan toplayarak ilk yarıyı 13. sırada tamamladı. Ligin ikinci yarısında ise önemli transferler yapan bordo-mavililer tecrübeli ve genç isimlerle birlikte iyi bir takım kurgusu oluşturdu. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın sezon başından beri yönetimle birlikte üzerinde çalıştığı planlamanın meyvelerini ise ikinci yarının başlamasıyla birlikte almaya başladı. Karadeniz ekibi 2017 yılında yenilgiyi unuturken, 9 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Ersun Yanal, ilk yarı farklı, ikinci yarı farklı bir grafik sergileyen takımıyla çöküşten, yükselişe doğru ilerlemeye başladı.

2014-2015’de 8 maç yenilmedi

Sezon başında bordo-mavili kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayarak üçüncü kez göreve gelen Ersun Yanal, bugüne kadar Karadeniz ekibinde 103 lig maçında takımın başında sahaya çıktı. İlk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasındaki Ankaraspor (Osmanlıspor) maçıyla Karadeniz ekibinde göreve başlayan Ersun Yanal, 2008-2009 sezonunun 29. haftasına kadar olmak üzere 53 hafta takımda kaldı. Bordo-mavili kulüpte 2014-2015’te ligin 10. haftası öncesi ikinci kez takımın başına geçen Ersun Yanal, bu kez 25 hafta görevde bulundu.

Yanal, 2014-2015 sezonunda ise en iyi dönemini 16 ile 23. haftalar arasındaki 8 maçlık dönemde yaşadı. Söz konusu 8 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak 18 puan topladı. Yanal, bu sezon ise 17 ile 25 haftalar arasında ise 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 23 puan topladı ve Trabzonspor’un başında en iyi performansını göstermiş oldu.

Ligde 9 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili takımın başında Spor Toto Süper Lig’de 9 maçtır yenilmiyor. Karadeniz ekibi, 9 maçlık dönemde Süper Lig’de Bursaspor (2-1), Kasımpaşa (1-0), Osmanlıspor (1-0), Gaziantepspor (4-0), Kardemir Karabükspor (1-0), Akhisar Belediyespor (3-1) ve Galatasaray’ı (2-0) yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor (0-0) ve Atiker Konyaspor (1-1) ile ise berabere kaldı.