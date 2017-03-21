Eski tekvando şampiyonu silahlı saldırıda yaralandı

Türkiye eski tekvando şampiyonu silahlı saldırıda yaralandı.

Sakarya’nın Kocaali İlçesi’nde, Türkiye eski tekvando şampiyonu 28 yaşındaki Yavuz Selim Din, babasının işyerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında, Kocaali İlçesi’nde meydana geldi. Türkiye eski tekvando şampiyonu Yavuz Selim Din, fındık tüccarı olan babası Kemal Din’e ait işyerinin önündeyken, pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Saldırganın 3 el ateş ettiği Din, yaralandı. Yavuz Selim Din, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Din’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İsmi açıklanmayan saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.